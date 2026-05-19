Luís Filipe Vieira condenado por difamar João Malheiro

Terá de pagar uma indemnização ao antigo diretor de comunicação do Benfica.

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Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, foi esta terça-feira condenado por difamar João Malheiro e terá de pagar uma indemnização de 6 mil euros ao ex-diretor de comunicação das águias.



Luís Filipe Vieira e João Malheiro hoje em tribunal Sérgio Lemos

Vieira foi ainda condenado ao pagamento de 50 euros por dia - isto durante 160 dias - ao Estado.

Recorde-se que, já depois das alegações finais do julgamento onde os dois estiveram frente a frente, Luís Filipe Vieira dirigiu várias acusações a João Malheiro, referindo que este "bebia e muito" e que, "por vezes, não estava em condições de estar no Benfica" por "estar bastante embriagado".

O empresário foi levado a julgamento por ter afirmado, numa entrevista à CMTV, que Malheiro fazia parte de um grupo de pessoas que, mesmo sabendo que Eusébio "estava dependente do uísque", ainda o arrastava para "continuar a fazer aquele disparate". Vieira chegou a questionar a amizade de Malheiro com Eusébio. "Eram almoços de 3, 4, 5 horas. Se fossem amigos, não o deixavam beber."