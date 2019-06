O Liverpool venceu o Tottenham no Wanda Metropolitano, em Madrid, com dois golos de Salah e Origi. É a sexta vez que o clube vence esta taça. A última vitória na Liga dos Campeões foi há 14 anos.Na marcação de uma grande penalidade, o egípcio Mohamed Salah marcou o primeiro golo da partida, logo ao segundo minuto, com o belga Divock Origi a fazer o segundo, aos 87.

Depois de perder a final da 'Champions' em 2017/18, frente ao Real Madrid, o Liverpool conquistou pela sexta vez a principal prova europeia de clubes, repetindo os feitos de 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84 e 2004/05.