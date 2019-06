Reyes tinha treinado de manhã com a equipa do Extremadura e, como não tinha sido convocado para o jogo de amanhã, regressava a casa. Percorria a autoestrada A-376, em direção a Utrera.



Mas a dada altura (ao Km 17) Reyes perdeu o controlo do veículo, saiu da estrada, capotou várias vezes e incendiou-se, causando a morte aos três ocupantes.

Excesso de velocidade terá sido a causa do acidente de viação que esta manhã vitimou José Antonio Reyes , jogador de futebol do Extremadura, da 2.ª divisão espanhola, que representou, entre outros, o Sevilha, o Benfica e o Arsenal. A notícia é avançada pelo canal de televisão 'La Sexta', que dá mais pormenores sobre o sucedido.Na viatura de alta cilindrada (um Mercedes com 380 cv) seguiam três pessoas: o futebolista, de 35 anos, o primo, de 23, e um amigo. Os dois primeiros morreram no local; o terceiro faleceria horas depois, com queimaduras em 60 por cento do corpo.