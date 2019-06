A arrepiante mensagem de despedida do filho mais velho de José Antonio Reyes

Ver esta publicação no Instagram

Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! Se que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! ?? ?? Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!

"Este foi o último momento que passámos juntos, papá. Nesse dia tinhas-me dado conselhos, como sempre fazes, mas hoje foste embora para nunca mais voltar e é um dia muito duro para mim. Fui e sempre serei muito orgulhoso de ti, papá. Não passámos juntos o tempo que queríamos, mas só tu e eu sabemos o quanto gostávamos um do outro. Sei que desde o céu irás cuidar de mim e eu nunca te esquecerei. Amo-te, papá", escreveu o filho mais velho do malogrado jogador, fruto do relacionamento com Ana López.Jose Reyes Lopez, refira-se, é também ele jogador de futebol, atuando nos escalões de Sub-12 do Leganés, clube no qual é avançado.