TVI segura transmissão da Liga dos Campeões em Portugal por mais dois anos

O acordo com a TVI contempla um pacote de 10 jogos garantidos, incluindo a final da competição e apenas 1 jogo das equipas portuguesas por jornada.

Jorge Pavão de Sousa, diretor da Eleven Sports Portugal, afirma no comunicado que a empresa manteve negociações "com os vários canais nacionais que mostraram interesse em adquirir os direitos", mas "a proposta da TVI foi a mais competitiva".

A Eleven Sports tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões até à temporada 2020/21, período em que também termina este acordo com a TVI.



Com este acordo, fica assegurado um jogo por jornada, para já do Benfica, que tem presença garantida na fase de grupos devido à conquista do campeonato em Portugal. Além disso, a TVI poderá também transmitir o play-off do FC Porto, no caso de os dragões se qualificarem, e a final da Liga dos Campeões.



No dia 14 de agosto, os espectadores da TVI vão poder ver também a Supertaça Europeia entre o Liverpool e Chelsea. Além dos jogos, serão ainda transmitidos programas relacionados com a competição, resumos alargados e análises aos jogos.