Liverpool vai criar memorial permanente para recordar Diogo Jota

Em comunicado, os 'reds' dizem que a estátua vai chamar-se 'Forever 20' (para sempre 20), em alusão ao número da camisola que era utilizado pelo internacional português no clube.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Liverpool vai criar um memorial permanente para recordar o português Diogo Jota e o irmão André Silva, que morreram há quase um ano num acidente de viação, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga inglesa de futebol.



Diogo Jota e o irmão vão ser homenageados pelo Liverpool com um memorial permanente EPA

Em comunicado, os 'reds' dizem que a estátua vai chamar-se 'Forever 20' (para sempre 20), em alusão ao número da camisola que era utilizado pelo internacional português no clube.

"No centro vai estar um coração, em reconhecimento da icónica celebração de Diogo, sendo que visto de diferentes ângulos também revela os números 20 e 30, que adornavam a parte de trás das camisolas dos irmãos", lê-se no comunicado do Liverpool, que já retirou a camisola 20.

A escultura vai ser colocada na 97 Avenue, onde está o atual memorial aos dois futebolistas portugueses, e vai ter igualmente a letra da música dedicada a Diogo Jota, que continua a ser entoada pelos adeptos do Liverpool aos 20 minutos de cada encontro.

Em 03 de julho, o avançado luso, de 28 anos e que jogava ao serviço dos ingleses do Liverpool, e o irmão André Silva, de 25, que atuava no Penafiel, morreram num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Desde o falecimento de Jota, os 'reds' têm arrecadado dinheiro através da sua fundação que é destinado a criar programas de futebol de formação em nome do jogador português e do seu irmão.

Jota realizou 182 encontros e marcou 65 golos no Liverpool, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa.