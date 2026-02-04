Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Diogo Jota entrou na 'Hall of Fame' do Wolverhampton

Lusa 21:28
As mais lidas

Diogo Jota 'aterrou' em Wolverhampton, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2017/18 e aí ficou três temporadas, tendo ajudado o clube a sagrar-se campeão do Championship, o segundo escalão inglês.

Diogo Jota faz parte desde esta quarta-feira do 'Hall of Fame' do Wolverhampton, o clube de futebol inglês que o falecido internacional português representou durante três temporadas e que o quis homenagear com uma decisão "fácil de tomar".

Diogo Jota entra no 'Hall of Fame' do Wolverhampton
Diogo Jota entra no "Hall of Fame" do Wolverhampton Adam Vaughan/LUSA_EPA

"Para nós, foi uma decisão devastadora, mas fácil de tomar. Após a onda de dor e amor dos adeptos e do clube em si depois do acidente de julho passado, agimos rapidamente [...] para o incluir no Hall of Fame", explicou o lendário avançado John Richards.

Richards integra um comité independente que propõe os nomes para esta restrita galeria, integrada agora por Diogo Jota, o futebolista internacional português que morreu, em 03 de julho de 2025, aos 28 anos, juntamente com o irmão André Silva, de 25, num acidente de viação em Zamora, em Espanha.

As nomeações são "tipicamente resultado de detalhadas discussões durante várias semanas ou meses, mas neste caso a decisão foi unânime", refletindo a "emoção avassaladora sentida pelos adeptos e pela comunidade do futebol" e "o notável legado que o Diogo deixou" no clube, salienta o Wolverhampton em comunicado.

A entrada de Jota no 'Hall of Fame' dos 'Wolves' foi assinalada num "evento íntimo e informal" no museu do clube, onde também existe um memorial dedicado ao português, que inclui camisolas, cachecóis e mensagens que foram deixadas no exterior do estádio após ser conhecida a sua morte.

Diogo Jota 'aterrou' em Wolverhampton, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2017/18 e aí ficou três temporadas, tendo ajudado o clube a sagrar-se campeão do Championship, o segundo escalão inglês.

Depois, o avançado internacional português, que integrou a seleção vencedora da Liga das Nações de 2025, mudou-se para o Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Artigos Relacionados
Tópicos taças Nomeações Decisão Futebol Diogo Jota Wolverhampton Wanderers Football Club Inglaterra Zamora Espanha
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Diogo Jota entrou na 'Hall of Fame' do Wolverhampton