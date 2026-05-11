Pizzi anuncia final de carreira: "De coração apertado..."

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Pizzi anunciou esta segunda-feira o ponto final da sua carreira de futebolista ao final de 18 anos. O jogador, de 36 anos, divulgou a a notícia através de um vídeo no Instagram, atribuindo a decisão de deixar os relvados às dores na anca, que não o deixam jogar mais.



Pizzi agradece apoio das bancadas da Luz Pizzi/Instagram

"Não foi uma decisão fácil. Foi, talvez, a mais difícil da minha carreira. Infelizmente, há seis anos que jogo com dores intensas na anca e, apesar de ter feito vários tratamentos, esta é uma condição que me impede de ser o Pizzi que todos conheceram. Ainda assim, estive sempre disponível para ajudar todos os clubes por onde passei. Dei o máximo de mim em cada treino, em cada jogo, em todos os momentos", começa por dizer assumindo que se despede "dos relvados, mas não do futebol". "Porque o futebol continuará sempre a fazer parte da minha vida", sublinha.

Pizzi irá despedir-se frente ao Benfica, na última jornada da Liga Betclic. "Conto com o vosso apoio uma última vez. Este jogo tem um significado tão especial para mim", faz questão de sublinhar.

Leia a mensagem na íntegra:

"Olá a todos. Estou aqui hoje para comunicar que me vou retirar como jogador profissional de futebol. Não foi uma decisão fácil. Foi, talvez, a mais difícil da minha carreira. Infelizmente, há seis anos que jogo com dores intensas na anca e, apesar de ter feito vários tratamentos, esta é uma condição que me impede de ser o Pizzi que todos conheceram. Ainda assim, estive sempre disponível para ajudar todos os clubes por onde passei. Dei o máximo de mim em cada treino, em cada jogo, em todos os momentos.

Hoje sento-me aqui com o coração apertado, mas com um enorme sentimento de gratidão. Quero agradecer a todas as pessoas que se cruzaram comigo ao longo destes 18 anos de carreira: a todos os companheiros de equipa, aos treinadores que me guiaram e a todo o staff que me fez sempre sentir em casa.

Olho para trás e sinto-me um privilegiado por ter vivido momentos e sonhos que um dia pareciam impossíveis; por ter transformado esforços em conquistas e sacrifícios em momentos inesquecíveis. Por ter sentido o arrepio único de entrar em campo e ouvir um estádio inteiro a vibrar. A emoção de ouvir o hino e representar um clube ao peito. Por cada conquista levantada com orgulho. Por cada número alcançado que ficará para a história.

Tudo isto fez parte do meu caminho. Mas o que levo verdadeiramente comigo são as pessoas, as amizades e as memórias que o futebol me deu para a vida.

Obrigado a todos os que estiveram sempre ao meu lado. Obrigado à minha esposa e aos meus filhos, por tornarem tudo mais leve. Obrigado a toda a minha família: aos meus pais, ao meu irmão, aos meus sogros e cunhados, por estarem sempre presentes em todos os momentos e em todas as decisões. Obrigado também a todos os meus amigos, que fazem parte desta grande caminhada e de todo o sucesso que alcancei.

Para terminar, deixar um agradecimento especial a todos os adeptos que sempre me acompanharam. O meu último jogo será contra o Benfica e conto com o vosso apoio uma última vez. Este jogo tem um significado tão especial para mim.

Despeço-me dos relvados, mas não do futebol. Porque o futebol continuará sempre a fazer parte da minha vida.

Obrigado e até já."