Caso arquivado: acidente que vitimou Diogo Jota e o irmão André Silva sem responsabilidade criminal

Processo foi revisto e contou com a ajuda de especialistas em trânsito.

As autoridades espanholas concluíram que não existiu qualquer tipo de responsabilidade criminal no acidente de viação que vitimou o internacional português Diogo Jota e o irmão, André Silva, em julho do ano passado.



Uma das muitas homenagens feitas a Diogo Jota Direitos Reservados

Segundo um relatório a que o 'The Athletic' teve acesso, o caso foi arquivado em novembro de 2025 depois de o processo ter sido revisto. Este procedimento contou com a ajuda de especialistas em trânsito.

Desta forma, não será instaurado um processo criminal em relação à morte de ambos os jogadores.

Recorde-se que o acidente onde Diogo Jota e André Silva estiveram envolvidos aconteceu já de madrugada, no dia 3 de julho de 2025, em Zamora, Espanha. O veículo onde o internacional português seguia saiu da estrada e ficou em chamas, com o incêndio a alastrar-se para a vegetação circundante.

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