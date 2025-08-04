LC: Benfica defronta Fenerbahçe ou Feyenoord se passar ao play-off

Para chegar a esta fase o Benfica terá de ultrapassar os franceses do Nice.

O Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Fenerbahçe, orientado por José Mourinho, e o Feyenoord, no play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, caso passe a terceira pré-eliminatória.



Estádio da Luz vai estar lotado para receber o Benfica no primeiro jogo da Liga, frente ao P. Ferreira

O sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça, ditou que os 'encarnados', caso sigam em frente, vão medir forças com os turcos orientados por José Mourinho, que já defrontaram na pré-temporada para a Eusébio Cup, ou os neerlandeses do Feyenoord, numa eliminatória a ser disputadfa em 19 e 26 de agosto.

Para chegar a esta fase, na qual jogará primeiro fora e depois em casa caso siga em frente, o Benfica terá de ultrapassar os franceses do Nice, formação que defrontam já na quarta-feira, em França, recebendo os gauleses dentro de uma semana (12 de agosto), na segunda mão.