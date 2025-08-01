Rúben Neves: "Vamos fazer o possível para ganhar o Mundial pelo Diogo Jota"

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Rúben Neves não esquece o melhor amigo Diogo Jota, antigo internacional português que morreu a 3 de julho, juntamente com o irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação, em Cernadilla, Espanha.
Em declarações ao programa Futebol Arte, da Sport TV, o médio defensivo do Al Hilal assumiu que a Seleção Nacional de tudo fará para honrar a memória dos dois irmãos. "Já fiz um Campeonato do Mundo e disse a toda a gente que foi a competição mais difícil que já joguei", começou por dizer o centro-campista de 28 anos, continuando: "Já tínhamos muita vontade de fazer isso [vencer a competição] por Portugal, agora temos uma força ainda maior. Sem dúvida que a força que ele nos dava dentro do campo, e era conhecido por essa força, essa garra, essa vontade, acho que cada um herdou um bocadinho daquilo que era o Diogo dentro do campo. Vamos fazer o melhor possível para que ele consiga ganhar esse título connosco."
