Rúben Neves: "Vamos fazer o possível para ganhar o Mundial pelo Diogo Jota"

Médio não esquece o melhor amigo, que morreu juntamente com o irmão André Silva na sequência de um acidente de viação, em julho.

Rúben Neves não esquece o melhor amigo Diogo Jota, antigo internacional português que morreu a 3 de julho, juntamente com o irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação, em Cernadilla, Espanha.

Em declarações ao programa Futebol Arte, da Sport TV, o médio defensivo do Al Hilal assumiu que a Seleção Nacional de tudo fará para honrar a memória dos dois irmãos. "Já fiz um Campeonato do Mundo e disse a toda a gente que foi a competição mais difícil que já joguei", começou por dizer o centro-campista de 28 anos, continuando: "Já tínhamos muita vontade de fazer isso [vencer a competição] por Portugal, agora temos uma força ainda maior. Sem dúvida que a força que ele nos dava dentro do campo, e era conhecido por essa força, essa garra, essa vontade, acho que cada um herdou um bocadinho daquilo que era o Diogo dentro do campo. Vamos fazer o melhor possível para que ele consiga ganhar esse título connosco."