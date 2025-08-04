Sábado – Pense por si

Desporto

Sp. Braga pode encontrar Lincoln Red Imps ou Noah no playoff da Liga Europa

Record 04 de agosto de 2025 às 13:19
As mais lidas

Equipa de Carlos Vicens vai medir forças, na 3.ª pré-eliminatória, com os romenos do Cluj.

O Sp. Braga poderá medir forças com o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, ou com o Noah, da Arménia, no playoff da Liga Europa caso ultrapasse, na 3.ª pré-eliminatória, o Cluj, ditou esta segunda-feira o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Carlos Vicens tenta levar o Sp. Braga à fase de liga da Liga Europa
Carlos Vicens tenta levar o Sp. Braga à fase de liga da Liga Europa

A 1.ª mão está agendada para o dia 21 de agosto, enquanto a 2.ª se joga uma semana depois, a 28.Recorde-se que o Sp. Braga ultrapassou recentemente o Levski Sofia na 2.ª pré-eliminatória, depois de, na 2.ª mão, ter precisado do prolongamento.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebol Desporto Braga Liga Europa da UEFA
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Sp. Braga pode encontrar Lincoln Red Imps ou Noah no playoff da Liga Europa