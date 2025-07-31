Sábado – Pense por si

Benfica vence Supertaça frente ao Sporting

Lusa 31 de julho de 2025 às 22:50
Golo da vitória foi marcado por Pavlidis aos 50 minutos.

O Benfica conquistou esta quinta-feira a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol pela 10.ª vez no seu historial, depois de vencer o Sporting, por 1-0.

No Estádio Algarve, no jogo que atribuiu o primeiro troféu da época futebolística 2025/26, as 'águias', orientadas por Bruno Lage, marcaram o único golo da partida aos 50 minutos, num remate de pé direito de Pavlidis.

Com este triunfo, o Benfica, que na época passada venceu a Taça da Liga, isolou-se no segundo lugar do palmarés da Supertaça, com 10 conquistas, mais uma do que o Sporting, bicampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, mas ainda distante do recordista FC Porto, que soma 24.

