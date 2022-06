Latas de rebuçados, pombos-correio ou cavalos atrás da baliza – as histórias do Campeonato de Portugal

A primeira prova nacional, o Campeonato de Portugal, começou a disputar-se há 100 anos. A 4 de junho de 1922, o FC Porto recebeu e venceu, por 2-1, o Sporting, na primeira mão da competição, que punha frente a frente os campeões regionais de Lisboa e Porto. Na segunda mão, a 11 de junho, no Campo Grande, os leões ganharam por 2-0, e teve de se fazer uma finalíssima, que por sorteio calhou no campo do Bessa, no Porto. Aí, os dragões ganharam por 3-1 (após prolongamento) e ficaram na história como os primeiros campeões de Portugal.