Play-off e liguilha: a última chance de ter sucesso

Com Marítimo e Est. Amadora a disputarem o play-off, para ver quem fica na I Liga, recordamos os jogos mais emocionantes da liguilha nas décadas de 70 e 80 – envolvem uma invasão de campo, um treinador-jogador, Rui Barros no Varzim e jogos que tiveram de ser repetidos.

No próximo fim de semana decide-se a última vaga do principal escalão do futebol português. Agora, a competição chama-se play-off e é disputada por duas equipas em duas mãos, mas durante décadas chamou-se Torneio de Competência e teve diversos formatos, número de participantes (entre dois e quatro) e lugares de acesso à I Divisão (um ou dois). Começou em 1945/46, com um Famalicão-Boavista, o Sp. Braga e os Vitórias (de Guimarães e de Setúbal) também por lá passaram. Mas é nas décadas de 70 e 80 que acontecem as histórias mais insólitas ou épicas. Sempre em minicampeonatos a quatro, o que explica a designação pela qual começou a ser conhecida a partir da década de 60: "Liguilha".