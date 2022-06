A vida de Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica

Foi lançado como treinador por um padeiro quando pensava fazer carreira como engenheiro mecânico. Criou um estilo radical de jogo, mas o calor e a poluição da China obrigaram-no a moderar-se. Falámos com amigos e conhecidos do novo técnico do Benfica.

Em Julho de 2004, Portugal recebia a Grécia no Estádio da Luz, em Lisboa, na final do campeonato europeu de futebol. A mais de 2500 quilómetros de distância, na região alemã da Renânia do Norte – Vestfália, o engenheiro Roger Schmidt estava muito longe de imaginar que, 18 anos mais tarde, aquele estádio seria o seu local de trabalho: à época, trabalhava no processamento de tubos plásticos na Benteler, uma empresa de componentes automóveis, em Paderborn, e dividia o seu tempo entre o emprego, a família (a sua mulher, Heike, e dois filhos ainda pequenos) e a sua última época como médio-ofensivo do modesto Dellbrücker SC, da liga amadora.