Benfica vence Sporting e conquista Supertaça de futsal

O Benfica conquistou esta sexta-feira a Supertaça de futsal pela nona vez na sua história, ao vencer o rival Sporting por 5-4, graças a um golo marcado no último minuto do prolongamento, em Sines.







Lusa

Tópicos Benfica Supertaça Sporting desporto

Taynan (02 minutos), Zicky Té (03), o guarda-redes Henrique Rafagnin (05) e Diogo Santos (30) marcaram os golos dos ‘leões’, enquanto Jacaré (12 e 36), Diego Nunes (17) e Carlos Monteiro (39) assinaram os tentos das ‘águias’, levando o encoontro para prolongamento.Na segunda parte do prolongamento, o mesmo Jacaré marcou o terceiro golo na partida e garantiu o triunfo dos 'encarnados' no último minuto (50).O Benfica, que tinha vencido a Supertaça pela última vez em 2016, conquista o troféu pela nona vez, estando agora a dois do Sporting (11), que tinha vencido as últimas cinco edições.