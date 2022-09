Portugal-Espanha: os 27 jogadores que já marcaram aos espanhóis

Tudo começou há 100 anos, num penálti de Alberto Augusto, numa lista que inclui Pinga, Peyroteo, Eusébio, Nené ou Ronaldo. Entre os 27 portugueses que marcaram aos espanhóis, há o caso de Araújo, que bisou na goleada de 4-1 em 1947 e foi recebido com foguetes e banda de música na sua aldeia (Cête). Ou ainda Palmeiro, que fez o primeiro hat-trick a Espanha na vitória por 3-1 em 1956 - um feito que só seria igualado por Cristiano Ronaldo no Mundial 2018, sendo que o 3-3 foi num livre perfeito a sobrevoar a barreira, aos 89 minutos. Esta terça-feira, dia 27, no decisivo jogo da Liga das Nações, em Braga, espera-se que esse número possa aumentar.

Foi há quase 101 anos (completam-se no dia 18 de dezembro) que as seleções de futebol de Portugal e Espanha se enfrentaram pela primeira vez (em Madrid, no pelado do Atlético de Madrid, os espanhóis ganharam 3-1). Neste percurso, com mais vitórias dos nossos vizinhos, houve alguns jogadores portugueses a destacarem-se, sendo Peyroteo, com seis golos, aquele que mais danos causou aos espanhóis. Veja aqui quais foram os protagonistas destes duelos e as suas histórias e curiosidades.