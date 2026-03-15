Kimi Antonelli entra para a história da Fórmula 1 ao vencer na China

"Estou sem palavras e prestes a chorar. Agradeço à equipa que me permitiu concretizar este sonho", disse um emocionado Antonelli, já no pódio.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) entrou este domingo para a história do Mundial de Fórmula 1 como o segundo mais novo de sempre a vencer um Grande Prémio após o triunfo na China, segunda ronda da temporada.



Kimi Antonelli venceu o GP da China AP

O italiano, que na véspera se tornara no mais novo de sempre a conquistar uma pole position, bateu o britânico George Russell (Mercedes) por 5,515 segundos, com o também britânico Lewis Hamilton (Ferrari) a garantir o primeiro pódio com o construtor italiano ao ser terceiro, a 25,267.

"Esta vais recordar para sempre", dizia o engenheiro britânico Peter Bonington, pela rádio, ao piloto italiano.

Ao 26.º Grande Prémio da carreira, Kimi Antonelli tornou-se no segundo mais novo de sempre a vencer uma prova, com 19 anos, seis meses e 17 dias. A lista é ainda liderada pelo neerlandês Max Verstappen, que conquistou o seu primeiro triunfo aos 18 anos, sete meses e 15 dias (GP da Espanha de 2016), após 24 corridas.

"Estou sem palavras e prestes a chorar. Agradeço à equipa que me permitiu concretizar este sonho", disse um emocionado Antonelli, já no pódio.

Numa época de mudança de regulamentos técnicos, a Ferrari parece ter encontrado a fórmula ideal para os arranques pois Hamilton colocou-se na liderança, ultrapassando Antonelli e Russell, que perdeu mesmo três posições.

"Acho que defendi demasiado o interior da primeira curva e permiti a ultrapassagem dos Ferrari", explicou o vencedor.

Se os Ferrari têm dominado nos arranques, os Mercedes precisam de algumas voltas para embalar mas, depois, tornam-se imparáveis.

Primeiro, Antonelli desenvencilhou-se dos carros italianos, que se entretinham numa luta acesa entre Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari). "Ainda demos um 'beijinho' mas a situação foi ultrapassada", explicou Hamilton, no final.

George Russell aproveitou as lutas à sua frente para se aproximar, acabando por conseguir passar nas longas retas do circuito chinês, impondo a maior potência dos Mercedes este ano.

Lewis Hamilton acabou por levar a melhor na luta interna na Ferrari e cortou a meta em terceiro.

Quem já não chegou ao final foi Max Verstappen. O piloto neerlandês da Red Bull desistiu a 10 voltas do final com problemas mecânicos, quando era sexto classificado.

Pior esteve a McLaren, este ano motorizada pela Mercedes. A equipa bicampeã do mundo não conseguiu fazer arrancar nenhum dos seus dois carros. O campeão mundial Lando Norris e o australiano Oscar Piastri sofreram problemas elétricos e não conseguiram alinhar à partida, tal como o tailandês Alex Albon (Williams) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi).

Os dois Aston Martin voltaram a não terminar, também com problemas mecânicos.

Dos 22 carros do pelotão, terminaram apenas 15, mostrando que ainda há muitos problemas de fiabilidade em várias equipas depois da mudança de regulamentos técnicos.

Até final, Kimi Antonelli ainda apanhou um susto, ao falhar a travagem da curva 14 a três voltas da bandeira de xadrez, e teve de ir à escapatória, perdendo quase três segundos para Russell. "Quase tive um ataque cardíaco", admitiu o jovem italiano.

Com esta vitória, Antonelli recuperou terreno para o líder do campeonato, George Russell, que tem agora apenas quatro pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa.

Russell lidera o Mundial de pilotos, com 51 pontos, contra os 47 de Kimi Antonelli. Charles Leclerc é terceiro, com 34 pontos, mais um do que Lewis Hamilton, que hoje conquistou o primeiro pódio ao serviço da Ferrari, 203.º da carreira.

A próxima corrida será o GP do Japão, de 27 a 29 de março.

Siga-nos no WhatsApp.