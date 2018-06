Guarda-redes cometeu dois erros fatais na final da Liga dos Campeões. Agora, médicos explicam que sofreu lesão após choque com Sérgio Ramos.

O guarda-redes alemão Loris Karius, do Liverpool, sofreu uma concussão durante a final da Liga dos Campeões de futebol, perdida para o Real Madrid. Os médicos do Hospital de Massachussetts, nos EUA, Ross Zafonte e Lenore Herget, que trataram o alemão cinco dias após o encontro que os espanhóis venceram por 3-1, explicaram que após "analisar cuidadosamente as imagens do jogo" e os antecedentes de Karius, concluíram que este sofreu "uma concussão".



Na final da Champions, Karius cometeu dois erros que custaram golos aos ingleses, primeiro ao lançar a bola para os pés do francês Benzema, no primeiro golo, antes de fazer uma defesa incompleta a um remate de longe do galês Bale, no terceiro.



"No momento da nossa avaliação, os principais sintomas residuais e sinais objectivos de Karius sugerem que sofreu uma disfunção espácio-visual que provavelmente ocorreu depois do sucedido - que provocou a concussão", concluem os médicos, que admitem que a lesão "tenha afectado o rendimento".



Karius, que foi submetido a vários exames, entre eles um TAC, não terá sequelas e poderá "recuperar completamente", asseguraram Zafonte e Herget, em comunicado, no qual explicam ainda que a lesão pode ter sido causada por um choque durante a partida.



Os dois médicos norte-americanos apontaram um lance aos 49 minutos, em que o defesa espanhol Sergio Ramos choca com o guarda-redes, como a causa da concussão.



No mesmo jogo, Ramos esteve envolvido numa disputa de bola com o egípcio Mohamed Salah, que saiu lesionado num ombro ao fim de meia hora em campo.