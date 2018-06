Rodrigo Battaglia descreveu os detalhes das agressões ao plantel e à equipa técnica do Sporting num programa da televisão argentina. O futebolista de 26 anos garantiu que deseja sair do clube liderado por Bruno de Carvalho."A minha ideia é sair. Tudo isto me fez repensar muitas coisas mas acima de tudo, está a minha família. Quero sair! Gostava que isto não tivesse acontecido porque a minha vontade era continuar no Sporting", admitiu no programa Tarde Redonda, do canal FOX."Foi um momento muito duro e está a ser investigado pelo Ministério Público, pois o que aconteceu foi muito estranho. Entraram no balneário 50 pessoas de cara tapada a atacarem-nos com violência. Não esperávamos o que aconteceu, houve pânico", descreveu. "O alarme de incêndio disparou por causa do fumo, parecia que estávamos a viver um filme. Não havia escapatória, eram cinco ou seis para cada jogador. Não havia maneira de sair do balneário pois estava fechado. Talvez tudo tivesse sido diferente caso estivéssemos em campo."