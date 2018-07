O Real Madrid vai acertar esta terça-feira com a Juventus a transferência de Cristiano Ronaldo para Itália por 100 milhões de euros, informa em Espanha o programa de TV 'El Chiringuito de Jugones'. Os jornais 'Marca' e 'As' também estão a dar o negócio por concluído.O acordo entre o jogador e o clube transalpino há muito foi alcançado (vai receber 30 milhões de euros por época), faltava apenas acertar o valor a pagar pelos transalpinos aos merengues. O Real Madrid já terá aceite os 100 milhões de euros, pelo que está por horas a transferência do melhor jogador do mundo para o Calcio.Recorde-se que o presidente da Juventus, onde Ronaldo e a família se encontram de férias. Especula-se que Andrea Agnelli possa regressar a Itália com o jogador.