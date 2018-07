Emre Can foi apresentado hoje como jogador da Juventus. Em declarações à imprensa, o médio alemão não pode fugir à possível contratação de Cristiano Ronaldo e de poder vir a jogar com o português em Turim.

"Acho que é óptimo para qualquer jogador jogar com Ronaldo. Não sei nada sobre as conversações entre o jogador e o clube. O meu foco sou eu, por isso, não sei se ele vem", afirmou Can, citado pela La Gazzetta dello Sport.

Na sua apresentação, o médio também falou sobre o porquê de ter optado pela Juventus: "Eu escolhi a Juve, porque é um clube que tem procurado contratar-me persistentemente. Eu conheço a mentalidade desta equipa. Tem uma atitude vencedora, que é mesmo o que eu quero".

Can assinou um contrato de cinco anos com o clube italiano e ganhará 5 milhões de euros por época.