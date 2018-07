A imagem de Agnelli foi captada no aeroporto de Pisa por um funcionário antes de o dirigente partir num voo privado para Kalamata, onde CR7 se encontra. Este aeroporto, refira-se, fica perto do local onde Agnelli e a família costumam passar férias.Recorde-se que esta terça-feira, a Gazzetta dello Sport avança que Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, já falou ao telefone com Cristiano Ronaldo , conversa que terá sucedido na última sexta-feira.Também hoje, mas em Espanha, o programa de TV 'El Chiringuito de Jugones' revelou que Julen Lopetegui teve uma longa conversa com Cristiano Ronaldo nos últimos dias, no sentido de tentar convencer o jogador a permanecer no Real Madrid.O antigo seleccionador espanhol terá tentado seduzir o português apresentando com um projecto que giraria em seu redor, tentando por todos os meios convencê-lo a não deixar o Santiago Bernabéu, mas não conseguiu.