O agente Jorge Mendes está há mais de um ano a ser alvo de uma investigação multinacional liderada pelas autoridades fiscais portuguesas. Os seus impostos e negócios estão a ser escrutinados por inspectores da Direcção de Serviços de Investigação de Fraude e de Acção Especial (DSIFAE), secção da Autoridade Tributária (AT) portuguesa, avança o Expresso.

Espanha, Irlanda, Reino Unido e Holanda foram convidados a juntar-se à investigação portuguesa para apurar se os negócios do agente desportivo estão a pagar os impostos devidos tanto em Portugal, onde Jorge Mendes reside, como nos outros países onde tem empresas ou clubes para os quais trabalha – outro factor que levou à articulação de equipas de investigação europeia.

A suspeita começou com a análise dos negócios de Jorge Mendes no primeiro semestre de 2017, quando os investigadores notaram que o agente comunicou que aufere apenas de salários e não de dividendos, o que chamou à atenção do fisco, que já em 2014 inspeccionou e cobrou mais de 5,3 milhões de euros à Start SGPS. Segundo o regulamento português em vigor, as empresas após pagaram o IRC e distribuírem os lucros pelos accionistas, devem tratar os dividendos de uma de duas formas possíveis: se quem os receber for uma empresa, não é preciso pagar mais impostos; se for para uma pessoa individual, passa a ser considerado rendimento pessoal sujeito a IRS com uma taxa de 28%. Ou seja, oficialmente Jorge Mendes não tem apresentado que recebe qualquer lucro das suas empresas.

Na proposta feita às outras autoridades europeias (todas aceitaram menos o Chipre, que preferiu responder somente a pedidos de informação), a AT portuguesa relembrou que Mendes, de 52 anos, esteve no centro da primeira vaga de artigos sobre o Football Leaks (Dezembro de 2016) pelo European Investigations Collaborations (EIC) e que representa nomes "implicados em esquemas fiscais fraudulentos relacionados com o pagamentos de direitos de imagem e com a intervenção de companhias sediadas em Dublin, na Irlanda, e associadas àquele empresário" – Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Radamel Falcao, Pepe, James Rodriguez, etc.

Além destas questões, o empresário detém ainda a Gestifute em Portugal e Irlanda que se dedicam à mesma actividade (representação de jogadores e intermediação no caso de transferências futebolísticas), o que levou a AT a questionar-se se Jorge Mendes não estaria a omitir impostos de algumas operações mediadas por si.

A mesma dúvida impõe-se nos negócios em Espanha e Reino Unido que não passaram pela Gestifute. "Questionamo-nos se tais negócios estão a ser declarados na esfera da Gestifute irlandesa ou na esfera de empresas não conhecidas actualmente por nós", lê-se na proposta.

Mendes ainda ganha com a gestão de direitos de imagens de futebolistas e treinadores que representa através da Polaris Sport (Irlanda), que é controlada, juntamente com a duas Gestifutes, pela holding criada em 2008 pelo agente – a holandesa Start SGPS. Esta foi transformada posteriormente em Start SE, controlada pelo "superagente".

De uma forma geral, as contas das três primeiras empresas mostram que foram pagos os impostos nos respectivos países até 2015 e que os dividendos foram distribuídos pelas holdings. No entanto, a holandesa, como "mãe" das holding, ficou isenta de pagar IRC e, em 2015, obteve lucros de 8,8 milhões de euros que não foram distribuídos pelo seu dono, Jorge Mendes, outro motivo que suscitou dúvidas ao fisco português.



59 contratos e 1300 milhões de euros analisados

A investigação ao "super agente" foca-se nos anos 2015 e 2016 e nas compras e vendas de jogadores por este, que movimentou mais de 1300 milhões de euros, segundo as contas da DSIFAE. Espanha (463 milhões), Portugal (308 milhões) e Reino Unido (233 milhões) foram os mercados mais lucrativos para Mendes.

Estão a ser ainda investigadas 59 transferências, empréstimos, contratos de trabalho e renovações ocorridas entre 2014 e 2016 que envolvem 36 jogadores e dois treinadores: Nuno Espírito Santo e José Mourinho.

Relativamente a clubes, a equipa de investigadores está a inspeccionar 15 europeus: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Swawsea FC, Norwich e Woverhampton Wonders (Reino Unido); Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Valência (Espanha); e Benfica, FC Porto e Braga (Portugal). Dentro destes estão a ser analisados os contratos de transferências de Martial do Mónaco para o Manchester United por até 80 milhões de euros e de Di Maria do United para o Paris Saint-Germain por 63 milhões de euros.



A investigação ao empresário português tem o apoio da Comissão Europeia, que a aprovou para integrar o programa Fiscalis 2020 com o nome "FMC/261", que visa "apoiar a luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo". Está previsto acabar no dia 30 de Junho de 2019.



Jorge Mendes já reagiu