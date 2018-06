Bruno de Carvalho antecipou treino para o dia da violência em Alcochete. "Ainda hoje, acordo de noite, em sobressalto, com as imagens de horror que retive", conta o guarda-redes.

Na sua carta de rescisão do Sporting, enviada à SAD leonina, Rui Patrício relata os dias que culminaram nas agressões ao plantel e equipa técnica em Alcochete, no dia 15 de Maio de 2018.



"Ainda hoje, acordo de noite, em sobressalto, com as imagens de horror que retive", lamenta o guarda-redes do Sporting e da Selecção Nacional.



A estranheza do treino antecipado a mando do presidente

No dia 14 de Maio, pelas 18 horas, ocorreu uma reunião entre o plantel e o presidente do Sporting, em que Bruno de Carvalho questionou: "Aconteça o que acontecer estão preparados para jogar no fim-de-semana?" No dia seguinte, ocorriam as agressões.



De seguida, falou com Acuña. "Acuña, porque fizeste aquilo ao chefe da claque? Logo a ele, tenho um problema tremendo, estiveram a ligar-me a noite toda, os gajos da claque, a dizer que te queriam apanhar, que queriam a tua morada…". Bruno de Carvalho referia-se às provocações feitas pelas claques ao jogador, no aeroporto da Madeira, depois da derrota do Sporting frente ao Marítimo. Acuña não os terá deixado sem resposta.



O presidente leonino anunciou então a antecipação do treino: "Amanhã vão treinar à Academia e preparar bem o jogo para ganhar a Taça."



Rui Patrício conta como se deram as agressões. "Pelas 17 horas os jogadores foram ao ginásio. Quando acabaram o trabalho de ginásio, foram para o balneário para se equiparem e foi nessa altura que, de repente, começaram a entrar homens encapuçados para dentro do balneário, agredindo os jogadores, elementos da equipa técnica, médica, funcionários e gritando expressões atemorizantes como ‘vocês são uns filhos da puta, filhos da puta, cabrões!!! Vocês são um monte de merda, vamo-vos matar! Vamo-vos matar! Vocês estão fodidos! Vamos-vos arrebentar a boca toda! Não ganhem no domingo que vocês vão ver’", escreve, na sua carta de rescisão.



"Entraram a perguntar por determinados jogadores em concreto: Acuña, Battaglia, William e por mim… Alguns agressores agarraram o William, bateram-lhe e pediram-lhe para tirar a camisola, porque não era digno dela! Gerou-se uma enorme confusão, os agressores atiraram petardos, agrediram os jogadores a soco, pontapé, com cintos e bastões, arremessaram objectos (a máquina de água foi arrancada e mandada contra o jogador Battaglia)", recorda. "Jorge Jesus sangrava, Bas Dost na marquesa também a sangrar, jogadores em pânico, vários funcionários e Manuel Fernandes desorientados…"



Patrício tentou defender William Carvalho

Depois, Patrício revela qual é a sua memória mais nítida: "Primeiro mandaram tochas para dentro do balneário, depois entraram e começaram a agredir os jogadores e a ameaçar. Eu estava perto do William, quando uma pessoa agride o William, eu meto-me à frente para o separar do William, e ele agarra-me o braço e tenta torcê-lo e meter atrás das costas e a empurrar-me. Consegui tirar o braço, depois veio outro e pára à minha frente, quando diz ‘queres-te ir embora filho da puta’, ‘partimos-te a boca toda’", relata.



Finalmente, Rui Patrício detalha as suas suspeitas. As agressões foram "um acontecimento não só perfeitamente previsível de se verificar, como até sucessivamente provocado". "É estranho que o treino tenha sido antecipado, e mais estranho, ainda, que o assalto se tenha dado no exacto momento em que os jogadores se encontravam no balneário, evitando, assim, a dispersão que aconteceria se estivessem no campo", alude.



Derrota frente ao Marítimo provocada por nervos

O guarda-redes do Sporting e da selecção considera que a derrota frente ao Marítimo da Madeira se deveu aos nervos da equipa, provocados pelas palavras "altamente perniciosas" do presidente leonino. "Há uma superprotecção dos jogadores e eles com muita facilidade vão para um patamar de incoerência", referiu Carvalho em entrevista ao Expresso, citado por Patrício.



À chegada ao aeroporto na Madeira, Rui Patrício recorda que Fernando Mendes, ex-chefe de claque da Juve Leo e dois outros adeptos perguntaram por Acuña: "Onde está esse filho da p***? Queremos falar com ele."



"Eu e o William, como capitães, tentámos acalmar a situação, mas houve mesmo quem afirmasse: ‘Na próxima semana fazemos-vos uma visita’", conta Patrício. "Já em Lisboa, após a viagem da Madeira, os jogadores tinham adeptos à espera no aeroporto, que gritavam palavras de apoio a Bruno de Carvalho (‘o Bruno é que é, o Bruno é o maior…!)".