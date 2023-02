Jorge Costa: "Não tenho sonhos, não tenho objetivos. Quero é ser feliz"

Depois do jogo das meias-finais da Taça da Liga, o Ac. Viseu volta a enfrentar o FC Porto, agora na Taça de Portugal (esta quarta-feira, dia 8, no estádio do Fontelo). Fomos ouvir Jorge Costa, treinador dos beirões, que fala da ligação aos dragões, da amizade com Rui Costa ou do que pretende para o futuro.

Foi num dia frio que a SÁBADO falou com Jorge Costa, no estádio do Fontelo, em Viseu, na véspera da equipa beirã defrontar o FC Porto em jogo da Taça da Liga. Essa partida, realizada a 25 de janeiro, ditou a vitória dos dragões por 3-0. Agora, segue-se novo confronto entre portistas e viseenses, nos quartos de final da Taça de Portugal. O jogo disputa-se esta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, em Viseu.





A carregar o vídeo ... Entrevista a Jorge Costa

Por isso, recordamos aqui, em vídeo, a entrevista do Bicho, antigo capitão do FC Porto de José Mourinho, que venceu nos dragões 21 títulos (foi oito vezes campeão nacional), incluindo uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.Jorge Costa fala do início da carreira e da ligação de amizade que mantém desde os seus 15 anos com figuras como Rui Costa, Figo ou Nuno Gomes. Recorda ainda a sua passagem por Inglaterra e alguns episódios, como a partida com água que pregou a Mourinho ou os sonhos que (não) tem para o futuro.Recorde a entrevista aqui: