O jogador de futebol americano Aaron Rodgers, da National Football League (NFL), anunciou hoje que vai doar 880 mil euros para a reconstrução da região norte da Califórnia, destruída pelos incêndios, informou o atleta na rede social Twitter."Entrei em contato com os meus amigos e com o 'mayor' de Chico para descobrir como poderia ajudá-los e doar dinheiro para as necessidades mais imediatas. É por isso que vou doar um milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) para ajudar na recuperação e eventual reconstrução das comunidades", comentou o 'quarterback' do Green Bay Packers.