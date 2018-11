Clube e antigo jogador constituíram-se arguidos do processo das agressões na Academia de Alcochete. Pedido estende-se aos restantes arguidos.

O Sporting e o antigo jogador dos "leões" Rafael Leão vão avançar com um pedido de indemnização ao ex-presidente Bruno de Carvalho, ao líder da Juventude Leonina, Nuno Vieira, mais conhecido por Mustafá, e aos restantes 38 suspeitos detidos na investigação ao ataque à equipa de futebol do Sporting, em Alcochete, no passado dia 15 de Maio.



Segundo a CMTV, a SAD "leonina" e os representantes do atleta - um dos que rescindiu em consequência do ataque - constituíram-se assistentes no processo e vão entrar com um requerimento para a referida indemnização.



O juiz de instrução criminal do Barreiro decidiu manter em prisão preventiva 38 suspeitos detidos no decorrer da investigação, defendendo que se mantêm os motivos que levaram à aplicação desta medida de coação a 38 dos 44 arguidos do processo.



O antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto está entre os arguidos presos preventivamente, sendo acusado de autoria moral do ataque, tal como Bruno de Carvalho e Mustafá, os quais estão sujeitos a apresentações diárias às autoridades.