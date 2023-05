João Neves: a história da nova coqueluche do Benfica

Porque é que precisamos de ídolos e heróis? "Trazem-nos esperança no amanhã, confiança na nossa própria capacidade de nos superarmos. Vermo-nos como parte de uma linhagem criativa ajuda-nos a sentirmo-nos menos sozinhos quando começamos a desenvolver o nosso próprio trabalho". Foi assim que respondeu o americano Austin Kleon, autor do bestseller Steal Like An Artist (Roube como um Artista) quando lhe fizeram a pergunta, explicando que temos tendência para imitarmos os nossos modelos e que sentimos os seus feitos como nossos.