Gonçalo Ramos. O feiticeiro dos golos

Cresceu a jogar no quintal dos avós e no areal da praia do Farol, numa família de sportinguistas. Hoje é indiscutível no Benfica - que joga este sábado - e já marcou por 10 vezes. Os colegas dizem que enfeitiça as bolas para se dirigirem para a baliza.

Com 5 anos, Gonçalo Ramos era dos mais pequenos nas escolinhas do Olhanense, mas foi um dos escolhidos pelo treinador Rui Pinto para ir participar no Mundialito, em Vila Real de Santo António. “Fui tirando as medidas aos mais velhos, mas no fim faltava qualquer coisa. Ele já se destacava e decidi incluí-lo” conta à SÁBADO o atual técnico dos sub-23 do Moncarapachense.