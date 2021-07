Médio português de 28 anos terminou o contrato que o mantinha ligado aos italianos e tem agora via aberta para assinar a custo zero com as "águias".

João Mário rescinde com o Inter Milão e está a caminho do Benfica

Está confirmado. João Mário já não é jogador do Inter Milão. O anúncio foi feito a meio da tarde desta segunda-feira, num comunicado publicado pelo emblema milanês no seu site oficial, no qual não acrescenta mais nenhum pormenor.





| COMUNICATO



Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto https://t.co/E3O0PQJWZi — Inter (@Inter) July 12, 2021

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O médio português, de 28 anos, estava a um ano de terminar a sua ligação com os milaneses.Livre no mercado, o médio que esteve cedido ao Sporting na temporada passada, poderá em teoria assinar por qualquer clube, mas tudo indica que o seu futuro passará pelo Benfica.Fonte próxima do internacional português garantiu que o jogador foi a Milão a pedido do Inter e que a rescisão foi-lhe proposta pelo clube italiano, não tendo a ideia partido do próprio João Mário.