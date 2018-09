Javi García coloca Alan em tribunal por acusações racistas

Javi García, antigo médio do Benfica, anunciou que vai colocar Alan em tribunal depois de o director de relações institucionais do Sp. Braga ter acusado o internacional espanhol de racismo . O médio do Betis admite voltar atrás nas suas intenções caso o antigo futebolista bracarense se retrate."Os meus advogados vão desencadear acções legais em minha defesa contra o ex-jogador Alan devido às suas acusações racistas contra mim, caso ele não proceda à rectificação dessas declarações", afirmou Javi no Twitter.Recorde-se que, questionado se foi vítima de racismo, o antigo jogador revelou ao Expresso o momento que mais o marcou e que aconteceu num duelo com o Benfica. "Só uma vez, num Sp. Braga-Benfica, senti racismo, quando o Javi García me chamou 'preto' e 'macado de merda'. Só não revelei quando me disse ao ouvido que queria ver a minha família morta num acidente de carro na volta a casa. Aí falei com Jorge Jesus e ele depois pediu-me desculpa. Racismo há um pouco por todo o lado, mas depende do estatuto da pessoa", contou Alan ao semanário.