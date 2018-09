Continuar a ler Recorde-se que Messi e Ronaldo não estão em Londres para a cerimónia, sendo que o português está nomeado ao prémio de melhor jogador do Mundo.

Ricardinho mostrou-se esta segunda-feira desagradado com as ausências de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo da gala 'The Best' . O futsalista do Inter Movistar referiu que os ídolos deveriam estar presentes, até para aplaudirem o vencedor do prémio de melhor jogador do Mundo."Por muito que me custe, é duro ver uma coisa destas de alguém que admiramos e idolatramos todos os duas, que vemos os nossos filhos a quererem ser como eles... Não sei qual é o motivo, mas sem dúvida que quem ganhar merecia o aplauso deles (se não ganharem eles)", escreveu no Twitter.