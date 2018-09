André Geraldes, antigo director desportivo do Sporting, foi ouvido na tarde de dia 21 de Setembro no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa "no âmbito de um inquérito no qual se investiga a eventual prática de crimes de denúncia caluniosa, difamação agravada e ofensa a pessoa colectiva".

A informação foi confirmada à SÁBADO pela Procuradoria-Geral da República, que indica que Geraldes foi ouvido na qualidade de testemunha.

Porém, esta audição nada tem que ver com o processo Cashball - em que estão em causa suspeitas de corrupção activa - nem com o das agressões em Alcochete - que envolve crimes de sequestro, terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, resistência e coação.