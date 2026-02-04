Sábado – Pense por si

Desporto

Já há árbitro para o FC Porto-Sporting

Record , Lusa 17:28
Luís Godinho vai apitar clássico do Dragão.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou os árbitros da jornada 21, com destaque para Luís Godinho que vai estar no FC Porto-Sporting, marcado para segunda-feira. Na véspera disputa-se o Benfica-Alverca, que vai ser dirigido pelo juiz Bruno Costa.

Luís Godinho apita o Friburgo-Basileia na Liga Europa
Luís Godinho apita o Friburgo-Basileia na Liga Europa

O árbitro internacional de 40 anos, da associação de Évora, vai ter como auxiliares Rui Teixeira e Pedro Mota, com Hélder Malheiro como quarto árbitro. O videoárbitro será Tiago Martins, com Pedro Felisberto como assistente do videoárbitro.

O jogo entre o FC Porto, líder da I Liga com 55 pontos, e o Sporting, segundo com 51, está agendado para segunda-feira, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.

