Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Oficial: Rúben Neves renova com o Al Hilal

Record 12:36
As mais lidas

Internacional português vai continuar na Arábia Saudita

A nuvem de rumores que apontava para um possível regresso de Rúben Neves à Europa chegou ao fim. O Al Hilal anunciou esta 4.ª feira que o médio português renovou com o clube até 2029.

Rúben Neves
Rúben Neves

Como não poderia deixar de ser, o clube saudita confirmou a permanência do jogador com pompa e circunstância, divulgando um vídeo em que compara o internacional português... ao compositor Mozart.

Recorde-se que o jogador foi apontado, ao longo do mercado de inverno, a um regresso a Inglaterra, com Manchester United e Newcastle a serem os principais interessados. No entanto, Rúben Neves optou por ficar na Arábia Saudita, onde chegou em 2023/24. Desde aí, já venceu uma Liga saudita (2023/24), duas Supertaças (2023/24 e 2024/25) e uma Taça (2023/24).

Tópicos taças Vídeo Futebolista Futebol Rúben Neves Al-Hilal Inglaterra Arábia Saudita Newcastle upon Tyne Europa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Oficial: Rúben Neves renova com o Al Hilal