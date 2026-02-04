Oficial: Rúben Neves renova com o Al Hilal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A nuvem de rumores que apontava para um possível regresso de Rúben Neves à Europa chegou ao fim. O Al Hilal anunciou esta 4.ª feira que o médio português renovou com o clube até 2029.



Rúben Neves

Como não poderia deixar de ser, o clube saudita confirmou a permanência do jogador com pompa e circunstância, divulgando um vídeo em que compara o internacional português... ao compositor Mozart.

Recorde-se que o jogador foi apontado, ao longo do mercado de inverno, a um regresso a Inglaterra, com Manchester United e Newcastle a serem os principais interessados. No entanto, Rúben Neves optou por ficar na Arábia Saudita, onde chegou em 2023/24. Desde aí, já venceu uma Liga saudita (2023/24), duas Supertaças (2023/24 e 2024/25) e uma Taça (2023/24).