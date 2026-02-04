Polícia ainda procura casuals do Sporting que incendiaram viaturas com adeptos do FC Porto

Sete arguidos já foram acusados mas a maioria continua a monte, avança o 'Público'

O Ministério Público já acusou sete casuals do Sporting, alegadamente, responsáveis por incendiarem duas viaturas com adeptos do FC Porto no seu interior, mas o crime foi realizado por cerca de duas dezenas de indivíduos, e a maioria continua a monte, conforme avança o jornal 'Público' esta quarta-feira. A Polícia Judiciária (PJ) prossegue as investigações para identificar a totalidade dos suspeitos que participou nesta ação violenta.



Juventude Leonina

No dia 10 de junho de 2025 realizou-se um Sporting-FC Porto em hóquei em Patins no Pavilhão João Rocha, um evento que possibilitou que perto de duas dezenas de casuals do clube leonino emboscassem os carros com adeptos do FC Porto num semáforo, já nas imediações do Estádio José Alvalade. As viaturas foram atacadas com bastões, pedras e pontapés e, uma delas, ainda foi atingida com uma tocha que iniciou o incêndio do veículo ainda com os ocupantes lá dentro e impedidos de sair.

Entretanto, chegou ao local Polícia de Segurança Pública (PSP) que colocou os casuals em fuga, e prestou o auxílio às vítimas que tiveram de receber tratamento hospitalar. Dada a natureza violenta do ataque, a PJ iniciou a investigação e, entretanto, identificou sete suspeitos que foram acusados dos crimes de homicídio qualificado, crimes de ofensa à integridade física, incêndio, dano qualificados e ainda roubo. Alguns dos adeptos detidos já tinham antecedentes criminais, e todos acabaram por ficar em prisão preventiva.

As investigações prosseguem e o Ministério Público está a fazer todos os possíveis para identificar e acusar todos os envolvidos.

