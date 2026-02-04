Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Iúri leitão sagra-se campeão da Europa de omnium

Lusa 17:47
As mais lidas

Com etse resultado o ciclista soma o seu sexto título europeu.

O ciclista português Iúri Leitão sagrou-se esta quarta-feira campeão da Europa de omnium, nos campeonatos que decorrem em Konya, na Turquia, somando o seu sexto título europeu na pista e o primeiro de Portugal numa disciplina olímpica.

Iuri Leitão
Iuri Leitão EPA/MARTIN DIVISEK

Segundo à entrada para a última prova do omnium, Leitão esteve irrepreensível na corrida por pontos para assegurar o ouro, somando um total de 140 pontos. O neerlandês Yanne Dorenbos foi segundo, com 131, com o alemão Roger Kluge a fechar o pódio, com 126.

Quatro vezes campeão da Europa de scratch (2020, 2022, 2024 e 2025) e uma na corrida por pontos (2025), o vianense, de 27 anos, junta o ouro europeu no omnium à prata olímpica conquistada nesta disciplina em Paris2024 e ao título mundial de 2023.

Artigos Relacionados
Tópicos Campeão Ciclismo Europa Iúri Leitão Roger Kluge Yanne Dorenbos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Iúri leitão sagra-se campeão da Europa de omnium