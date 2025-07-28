Diogo Ribeiro falha pódio nos 50m mariposa mas bate recorde nacional

O nadador português Diogo Ribeiro foi esta segunda-feira quarto classificado na final dos 50 metros mariposa dos Mundiais de natação Singapura2025, fixando um novo recorde nacional na distância, agora 22,77 segundos.



Diogo Ribeiro qualifica-se para a final dos 50 metros mariposa no mundial de natação

Ribeiro, de 20 anos, ficou a dez centésimos do pódio, em que o italiano Thomas Ceccon ficou com o bronze, e os 22,77 permitem retirar três centésimos ao recorde nacional que já lhe pertencia, com os 22,80 fixados nos Mundiais Fukuoka2023, quando conquistou a prata.

O francês Maxime Grousset venceu a prova, com 22,48 segundos, tornando-se no quarto nadador mais rápido de sempre, enquanto o suíço Noe Ponti ficou em segundo, com 22,51.

O nadador natural de Coimbra, que nesta modalidade foi vice-campeão em 2023 e campeão mundial em 2024, além de ter alcançado o ouro nos 100 mariposa em Doha2024, ficou perto da quarta medalha em Mundiais séniores, somando todos os três pódios em campeonatos do Mundo da história de Portugal.

O português nadará ainda os 100 metros mariposa, os 50 e os 100 metros livres na cidade-estado.