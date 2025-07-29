Sábado – Pense por si

Desporto

Negócio por Félix esteve em risco devido a exigências do Chelsea

SÁBADO
SÁBADO 29 de julho de 2025 às 12:30
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O Chelsea quer poder recuperar o avançado por via de cláusula de renovação automática. O negócio com o Al Nassr ainda não está fechado.

João Félix, de 25 anos, ainda não foi oficializado como jogador do Al Nassr, apesar de já ter integrado no domingo o estágio em curso na Áustria. As negociações decorrem com tensão máxima e, ao que o Record apurou, a transferência chegou mesmo a estar em risco devido a exigências do Chelsea.

EPA/Vince Mignott

Saiba mais no Record

Tópicos Futebol João Félix Benfica Futebol Al Nassr
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Negócio por Félix esteve em risco devido a exigências do Chelsea