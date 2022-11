Isto não é só embirração, não é não

Embirro quando se tem uma equipa de craques, a jogar e no banco, e os jogos raramente nos deixam satisfeitos. Embirro quando Félix, Cancelo, Bernardo, Bruno e Leão rendem na mesma equipa um décimo daquilo que valem nos melhores campeonatos do mundo. Embirro com um treinador cujo ADN, medroso e estéril, contamina há anos as legítimas aspirações de ver bom futebol. Embirro com quem manda quando a única coisa que parece ver é a conta bancária da Federação a engrossar e os esquemas de engenharia fiscal.