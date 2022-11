O que é que a seleção portuguesa vai fazer?

A notícia do cancelamento deste mundial (notícia que, para meu embaraço, só o Twitter deu e só eu recebi) foi manifestamente exagerada. Nem a estação do ano do avesso para o nosso umbigo nem o fuso horário do desrespeito pelos direitos humanos parecem demover-nos: bastou o comboio dos quatro jogos diários arrancar que só nos falta levar os bracinhos e gritar "pouca terra, pouca terra".