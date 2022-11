E se o Qatar organizasse o Mundial de futebol feminino?

Ainda bem que a FIFA não segue a regra da Eurovisão, que atribui ao vencedor do Festival da Canção a organização do concurso no ano seguinte. Se isso acontecesse no reino da bola, em 92 anos de Mundiais de futebol só teríamos tido a prova em oito países diferentes, tantos quantos os campeões do mundo, e o Mundial nunca teria chegado à América central e do Norte, à Ásia, a África ou a um país árabe, como acontece agora com o Qatar 2022, que começa este domingo, 20 de novembro, tendo o Qatar-Equador como jogo de abertura (16h, RTP1).