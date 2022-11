A história de um Mundial cancelado

Os meus amigos são inteligentes mas o Twitter… Ainda este sábado, no meio de uma dourada escalada, de uns salmonetes, de batatas frita e de batata cozida, de uma travessa de feijão verde, de alguma cerveja e de muita água com gás, perante a vital discussão sobre se este Mundial deveria ou não ser, por nós, cancelado, uma amiga perguntou: "Vocês sabem que nós, daqui do nosso sofá, daqui do nosso Portugal, nós não boicotamos nada, certo?"