A Holdimo, sociedade do empresário angolano Álvaro Sobrinho, vai exigir o apuramento exaustivo de tudo o que se passou na academia do Sporting, em Alcochete. Em declarações à SÁBADO, o vice-presidente Nuno Correia da Silva e administrador não executivo da SAD afirmou que "a Holdimo repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é".

Nuno Correia da Silva diz que se trata de pessoas que "envergonham o Sporting" e que têm de ser identificadas, quer pelo clube quer pelas autoridades, para que "tudo seja apurado até às últimas consequências".

A Holdimo, de Álvaro Sobrinho, é detentora de quase 30 por cento do capital da SAD do Sporting e foi o seu administrador, Nuno Correia da Silva, que travou a suspensão dos jogadores pretendida por Bruno de Carvalho após o jogo da Liga Europa com o Atlético de Madrid.

Esta tarde, jogadores e elementos da equipa técnica sportinguista foram agredidos na Academia de Alcochete. Bas Dost foi agredido nas pernas e na cabeça, e Jorge Jesus levou uma cabeçada. Os suspeitos são adeptos.