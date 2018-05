A GNR de Alcochete terá identificado pelo menos 40 elementos supostamente afectos à claque do Sporting Juventude Leonina, no seguimento das agressões a jogadores e ao treinador, Jorge Jesus, na Academia de Alcochete, esta quarta-feira. Segundo a SIC, 18 desses elementos foram detidos e levados para o posto da referida força policial.

Durante a tarde desta terça-feira, cerca de 50 indivíduos de cara tapada invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador, Jorge Jesus. O episódio é o mais grave na relação entre o clube de Alvalade e as claques, mas não o único.

Em Dezembro de 2000, o Sporting despediu Augusto Inácio e José Mourinho apresentou a demissão do comando técnico do Benfica – tudo aconteceu dias depois das "águias" terem goleado os "leões" na Luz (3-0) e "Mou" ter festejado efusivamente. Rapidamente, surgiram rumores que o destino final do treinador seria Alvalade.

Na conferência de imprensa de despedida do treinador campeão vários adeptos "leoninos" demonstraram que estavam contra a escolha da direcção – entre eles, recorda um sócio do clube à SÁBADO, estava o então presidente da Juve Leo, Fernando Mendes: "Lembro-me de ele estar a falar comigo e com o jornalista da TSF que lá estava destacado. A Juve estava lá em peso."

"Mourinho nunca", ouviu-se durante os protestos – e Luís Duque disse que "não confirmava" que a escolha do Sporting fosse o antigo adjunto de Bobby Robson nos "leões". A pressão surgiu efeito e o antigo jogador Fernando Mendes foi apresentado como director interino.

Os dirigentes do clube, liderado por Dias da Cunha, desmentiram o acordo com Mourinho durante muito tempo (inclusive, que o Sporting tivesse indemnizado o técnico em 1,5 milhões de euros). Só anos mais tarde, o técnico confessou ter estado muito perto de Alvalade. "Estive a minutos de ser o treinador do Sporting, mas nunca fui", contou durante a apresentação de uma exposição em Setúbal.



O resto é história: Mourinho seguiu para o U. Leiria e depois para o FC Porto, onde conquistou os dois primeiros títulos internacionais da carreira e começou um caminho de sucesso que o tornou um dos melhores treinadores de sempre.

As relações conturbadas entre as claques e as direcções foram sendo uma constante ao longo dos tempos – um factor também influenciado pelos muitos anos sem conquistas de títulos por parte da equipa. Para as direcções, o apoio das claques era fundamental e essa relação próxima foi admitida pelo próprio Mustafa, numa entrevista ao Record, em Janeiro de 2013.

Segundo o presidente da Juve Leo, na altura de maior contestação à liderança de Godinho Lopes, o vice-presidente da Assembleia-Geral, Daniel Sampaio, tentou convencer a claque a não participar na reunião magna de sócios. "Tentaram comprar-nos, mas não estamos à venda. Queriam oferecer-nos bilhetes, gameboxes e mais dinheiro para a próxima época", contou.

As tentativas de agradar não passam apenas pela componente monetária e os jogadores são muitas vezes colocados neste "jogo de poder". Em 2009, João Pereira foi apresentado como jogador do Sporting no jantar de Natal da Juve Leo. Em 2014, Nani, Miguel Lopes e Augusto Inácio participaram no mesmo evento. Em 2015, a Juventude Leonina realizou um dia de convívio da claque, com um jogo entre os núcleos do Norte contra os do Sul: nas bancadas estiveram os jogadores Francisco Geraldes e Matheus Pereira. No estádio de Alvalade antigo, a pressão sobre os jogadores era maior. Os campos de treinos eram no recinto e, depois dos maus jogos, não era raro ver os jogadores terem que prestar contas aos elementos da JL.

Nem Jorge Jesus, um dos treinadores mais unânimes dos últimos anos, passou incólume à pressão das claques. A 20 de Dezembro de 2016, vários elementos da JL deslocaram-se à Academia de Alcochete para falarem com a estrutura do futebol e os jogadores, que treinavam nesse dia. "Foi uma manifestação de tristeza e de apoio, de apoio nos bons e nos maus momentos. O que pedimos? Queremos ser campeões. A resposta? Que vamos ser campeões. Falámos com os jogadores, nós queremos ser campeões e eles disseram que vamos ser campeões. Temos de acreditar", explicou Mustafá. O título não seguiu para Alvalade, mas a tensão – naquele momento - baixou.