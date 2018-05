Plantel leonino foi agredido no balneário da Academia de Alcochete.

Os jogadores do Sporting não vêem reunidas condições para actuarem na final da Taça de Portugal. Segundo O Jogo, os jogadores entendem que o que se sucedeu esta terça-feira foi premeditado e que por isso não se sentem protegidos pelo clube.



Na tarde desta terça-feira, adeptos de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino. Bas Dost abriu a cabeça em dois sítios, tendo sido suturado, mas as agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting.



Face às lesões provocadas pela invasão de adeptos ao centro de treinos em Alcochete, o avançado do Sporting, Bas Dost, não irá jogar na final da Taça de Portugal. O jogo irá realizar-se no próximo domingo, dia 20 de Maio, frente ao Desportivo das Aves, no Estádio Nacional do Jamor.



De acordo com a CMTV, o avançado foi espancado pelos adeptos e atirado ao chão do balneário, agressões que causaram a sua fractura craniana em dois sítios e ainda ferimentos nas pernas do jogador.



Em reacção aos incidentes desta tarde, o empresário do avançado holandês, Gunther Neuhaus, comentou ao jornal desportivo O Jogo que esta é uma "situação perigosa".



Fechados no balneário do centro de treinos da Academia de Alcochete, os jogadores do Sporting recusam uma reunião com o presidente do clube, Bruno de Carvalho, e alguns jogadores estão, neste momento, a contactar os seus respectivos empresários para que procedam à rescisão contratual dos seus acordos com o Sporting.