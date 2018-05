Após membros da claque do Sporting terem invadido a Academia de Alcochete e agredido jogadores, o clube de Alvalade reagiu através das redes sociais. "O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente os acontecimentos registados hoje na Academia Sporting", começou por escrever o clube noFacebook."Não podemos de forma alguma pactuar com actos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staff do Futebol Profissional, nem com atitudes que configuram a prática de crime que em nada honram e enobrecem o Sporting Clube de Portugal", prosseguiram os "verdes e brancos"."O Sporting não é isto, o Sporting não pode ser isto. Tomaremos todas as diligências no sentido de apurar cabais responsabilidades pelo que aconteceu e não deixaremos de exigir a punição de quem agiu desta forma absolutamente lamentável", conclui a nota do clube.







Esta terça-feira, adeptos de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino. O avançado Bas Dost abriu a cabeça em dois sítios, tendo sido suturado, mas as agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting. Também Jorge Jesus, Battaglia, Mário Monteiro, Manuel Fernandes, Raul José e dois fisioterapeutas foram brutalmente espancados pelos cerca de trinta homens armados, com facas, cintos e ferros, que invadiram a destruíram parcialmente as instalações a Academia de Alcochete. Destruíram equipamentos.