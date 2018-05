Gunther Neuhaus reagiu à invasão de adeptos do Sporting à Academia de Alcochete. O holandês abriu a cabeça em dois sítios, tendo sido suturado.

Gunther Neuhaus, empresário de Bas Dost, que esta terça-feira foi agredido por adeptos do Sporting na Academia de Alcochete, reagiu às agressões. "Isto não é aceitável, é uma situação perigosa", disse em declarações ao jornal desportivo O Jogo.



"Bas [Dost] é um dos jogadores mais importantes do Sporting nos últimos 10 anos", afirmou o representante do avançado holandês.



Na tarde desta terça-feira, adeptos de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino. Bas Dost abriu a cabeça em dois sítios, tendo sido suturado, mas as agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting.